Altın fiyatları zirveye tırmandı, indirebilmek imkansız! Altına yatırım yapanlar keyiften dört köşe, almak isteyen ise kara kara düşünüyor! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları zirveye tırmandı, indirebilmek imkansız! Altına yatırım yapanlar keyiften dört köşe, almak isteyen ise kara kara düşünüyor! İşte güncel altın fiyatları
Döviz kuru ve gündeme ilişkin gelişmeler sonrası artışa geçen altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Anlık düşüşler yaşansa da fiyatlardaki yükseliş anlık verilere yansıyor. Gram altın 558 TL, çeyrek altın ise 918 TL seviyelerinden satılıyor. 26 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...