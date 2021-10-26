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  3. Altın fiyatları zirveye tırmandı, indirebilmek imkansız! Altına yatırım yapanlar keyiften dört köşe, almak isteyen ise kara kara düşünüyor! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları zirveye tırmandı, indirebilmek imkansız! Altına yatırım yapanlar keyiften dört köşe, almak isteyen ise kara kara düşünüyor! İşte güncel altın fiyatları

Döviz kuru ve gündeme ilişkin gelişmeler sonrası artışa geçen altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Anlık düşüşler yaşansa da fiyatlardaki yükseliş anlık verilere yansıyor. Gram altın 558 TL, çeyrek altın ise 918 TL seviyelerinden satılıyor. 26 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları zirveye tırmandı, indirebilmek imkansız! Altına yatırım yapanlar keyiften dört köşe, almak isteyen ise kara kara düşünüyor! İşte güncel altın fiyatları 1114

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 26 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 