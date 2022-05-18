Altın fiyatları zirveye ulaştı! “Gram altın bin liranın üzerine yükselecek”

FED'in altın fiyatlarındaki etkisi sürmeye devam ediyor. Artan altın fiyatlarına yönelik açıklama yapan Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, vatandaşa önemli uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz ay 1920 dolar seviyelerinde bulunan ons altın 1812 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altın da düşüş sürerken gram altın ise dolar kuru etkisiyle yükselişe geçti.

"ALTIN BİN LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELECEK"

Kapalıçarşı’da gram altın 929 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1521, tam altın 6 bin 86 liradan satılıyor. Vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor" diye konuştu.

"FED ONS FİYATIN DÜŞMESİNDE ETKİLİ OLDU"

Son dönemde altının ons fiyatı azaldığını belirten Sarı, "FED’in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna rağmen dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi. Gram altının daha önce gördüğü bin lira üzerine tekrar yükseleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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