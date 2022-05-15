Altın fiyatların bugün ne kadar? 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Hafta başından bu yana yükselişte olan altın fiyatları hafta sonu da yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları merak edilmekte. işte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

A+ A-

Altın fiyatlarını hafta başından beri yükselişi hafta sonunda da devam ediyor. Düğün sezonlarının da başlamasıyla vatandaşlar altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Hafta boyunca yükselişi devam eden altın fiyatları 15 Mayıs 2022 tarihinde ne kadar oldu? Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın , cumhuriyet altını fiyatları... GRAM ALTIN FİYATI 918,32 922,13 SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 901,24 901,82 ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.811,20 1.812,39 ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.441,99 1.474,48 YARIM ALTIN FİYATI 2.874,97 2.948,95 CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.767,96 5.879,87 ZİYNET ALTINI FİYATI 5.767,96 5.879,87 ATA ALTIN FİYATI 6.075,98 6.230,56 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 833,67 860,52