Kaan Yıldırım'dan Hande Erçel itirafı geldi! İlk kez bu kadar net konuştu! "Şükürler olsun"Önce bıçaklandı, ardından yakıldı! Sakine Külter'i vahşice öldürdüler!Altın fiyatların bugün ne kadar? 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'dan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş hakkında bomba itiraf! Dizide abisini canlandırıyor!Mars'ta görülen 'gizemli kapı' fotoğrafına bilim insanlarından açıklamaEsra Ezmeci'ye gelen itiraf yine hayrete düşürdü! Bir babaanne torununa bunu nasıl yapar? Mide bulandıran davranış! "Benim memem..."Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!BAE'nin yeni devlet başkanı belli olduÜnlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! "Çok çok üzgünüm"Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" sözlerine Ömer Çelik'ten tepki!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Altın fiyatların bugün ne kadar? 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatların bugün ne kadar? 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Hafta başından bu yana yükselişte olan altın fiyatları hafta sonu da yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları merak edilmekte. işte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

Altın fiyatların bugün ne kadar? 15 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatlarını hafta başından beri yükselişi hafta sonunda da devam ediyor. Düğün sezonlarının da başlamasıyla vatandaşlar altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Hafta boyunca yükselişi devam eden altın fiyatları 15 Mayıs 2022 tarihinde ne kadar oldu? Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın , cumhuriyet altını fiyatları...

4087439.jpg

GRAM ALTIN FİYATI

918,32

922,13

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

901,24

901,82

etiai36xqaaeqnq.jpg

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.811,20

1.812,39

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.441,99

1.474,48

YARIM ALTIN FİYATI

2.874,97

2.948,95

etiai36xqaaeqnq-001.jpg

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.767,96

5.879,87

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.767,96

5.879,87

ATA ALTIN FİYATI

6.075,98

6.230,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

833,67

860,52

guncel-altin-fiyatlari-gram-ve-ceyrek-altin-fiyatlari-ne-kadar-oldu-7b10ae8e-b828-4801-b76e-2db766628f70.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT