Altın fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor, kuyumcuda fiyatları gören hemen çıkıyor! İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor, kuyumcuda fiyatları gören hemen çıkıyor! İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Hafta başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi sürüyor. Gram altın 493 TL seviyelerine kadar yükselirken son durum merak konusu oldu. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...