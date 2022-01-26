Altın fiyatlarına FED etkisi! Yükseliş durdu, yatırımcı gözünü karar saatine çevirdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarına FED etkisi! Yükseliş durdu, yatırımcı gözünü karar saatine çevirdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
ABD Merkez Bankasının (FED) bugün açıklanacak olan faiz kararı öncesinde altın piyasasında yaşanan durgunluk sürüyor. Fiyatlar yeni güne de düşüşle başlarken son durumu merak edenler için 26 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...