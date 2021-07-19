Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş, gram altın kritik seviyenin altına indi! İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları

Büşra Büyükşen, Anne ve babasının katillerinin bulunmasının ardından ilk kez konuştu: Hakkımı helal etmiyorum!

Sürücüler dikkat: Tatilciler Türkiye'nin dört bir yanından yollara düştü! Kurban Bayramı hareketliliği trafiğe neden oldu...