Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş, gram altın kritik seviyenin altına indi! İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında beklenmedik düşüş, gram altın kritik seviyenin altına indi! İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 19 Temmuz 2021 gününe altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre düşüşle başladı. Cuma günü 502 TL seviyelerinde satılan gram altın 495 TL seviyelerinden satılıyor. Peki Serbest piyasada altın fiyatlar ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...