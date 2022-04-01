Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlenme! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, kritik zincir kırıldı! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlenme! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, kritik zincir kırıldı! İşte güncel altın fiyatları
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yeniden başlatması piyasalarda negatif yansıdı. Hafta başından bu yana düşüşe geçen gram altın yeniden yükselişe geçerek 910 TL'nin üzerine çeyrek altın ise1500 TL seviyelerine yaklaştı. İşte 1 Nisan 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...