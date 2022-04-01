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  3. Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlenme! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, kritik zincir kırıldı! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlenme! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, kritik zincir kırıldı! İşte güncel altın fiyatları

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yeniden başlatması piyasalarda negatif yansıdı. Hafta başından bu yana düşüşe geçen gram altın yeniden yükselişe geçerek 910 TL'nin üzerine çeyrek altın ise1500 TL seviyelerine yaklaştı. İşte 1 Nisan 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlenme! Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti, kritik zincir kırıldı! İşte güncel altın fiyatları 1110

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 1 Nisan 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...