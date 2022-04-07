  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bir yükseliyor, bir düşüyor! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bir yükseliyor, bir düşüyor! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Nisan ayının başlangıcından bu yana dalgalanmalar sürerken gram altın yeni güne yükselişle başladı. Gram altın yeniden 910 TL sınırının üzerine çıktı. Son durumu merak edenler için 7 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bir yükseliyor, bir düşüyor! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 7 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...