Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bir yükseliyor, bir düşüyor! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bir yükseliyor, bir düşüyor! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı: İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Nisan ayının başlangıcından bu yana dalgalanmalar sürerken gram altın yeni güne yükselişle başladı. Gram altın yeniden 910 TL sınırının üzerine çıktı. Son durumu merak edenler için 7 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...