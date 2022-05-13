Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor, yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor, yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları
Dolar kurunda yaşanan artış sonrası gram altın yükselişe geçerken anlık düşüşler ve yükselişler nedeniyle fiyatlardaki son durum merak ediliyor. Gram altın 900 TL sınırlarında seyretmeye devam ederken 13 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...