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  3. Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor, yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor, yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları

Dolar kurunda yaşanan artış sonrası gram altın yükselişe geçerken anlık düşüşler ve yükselişler nedeniyle fiyatlardaki son durum merak ediliyor. Gram altın 900 TL sınırlarında seyretmeye devam ederken 13 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bir düşüyor, bir yükseliyor, yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları 1115

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 13 Mayıs 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...