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  3. Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın bir yükseliyor, bir düşüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın bir yükseliyor, bir düşüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankasının Para Politikası toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanırken gram altın 925 TL'nin üzerinden satılmaya devam ediliyor. Son durumu merak edenler için 14 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın bir yükseliyor, bir düşüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 14 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...