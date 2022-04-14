Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın bir yükseliyor, bir düşüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın bir yükseliyor, bir düşüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankasının Para Politikası toplantısından çıkacak faiz kararına odaklanırken gram altın 925 TL'nin üzerinden satılmaya devam ediliyor. Son durumu merak edenler için 14 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...