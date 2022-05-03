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  3. Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti, yatırım yapmak isteyen kuyumcu arıyor! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti, yatırım yapmak isteyen kuyumcu arıyor! İşte güncel altın fiyatları

ONS altının 1900 dolar seviyelerinden 1860 dolara gerilemesi sonrası gram altın 890 TL, çeyrek altının fiyatı ise 1485 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 3 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti, yatırım yapmak isteyen kuyumcu arıyor! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 3 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...