Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti, yatırım yapmak isteyen kuyumcu arıyor! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altın düşüşe geçti, yatırım yapmak isteyen kuyumcu arıyor! İşte güncel altın fiyatları
ONS altının 1900 dolar seviyelerinden 1860 dolara gerilemesi sonrası gram altın 890 TL, çeyrek altının fiyatı ise 1485 TL'ye kadar düştü. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 3 Mayıs 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...