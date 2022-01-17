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  3. Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor, gözler FED'in faiz kararında! Yükselirse piyasalar alt üst olacak! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor, gözler FED'in faiz kararında! Yükselirse piyasalar alt üst olacak! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Gram altın 800 TL'nin altında seyrederken gün içinde açıklanacak karara bağlı olarak fiyatlarda hareketlenme bekleniyor. İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor, gözler FED'in faiz kararında! Yükselirse piyasalar alt üst olacak! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 17 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 