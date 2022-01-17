Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor, gözler FED'in faiz kararında! Yükselirse piyasalar alt üst olacak! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor, gözler FED'in faiz kararında! Yükselirse piyasalar alt üst olacak! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesi altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Gram altın 800 TL'nin altında seyrederken gün içinde açıklanacak karara bağlı olarak fiyatlarda hareketlenme bekleniyor. İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...