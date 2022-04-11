Altın fiyatlarında değişken dönem! Gram ve ONS altın düştü, çeyrek altın yükseldi! Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında değişken dönem! Gram ve ONS altın düştü, çeyrek altın yükseldi! Yatırımcı ne yapacağını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları...
Yeni haftaya ONS altın ve gram altın düşüşle başlarken çeyrek altın ise 1500 TL'nin üzerinden satılmaya başlandı. Son durumu merak edenler için 11 Nisan 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...