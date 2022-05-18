Altın fiyatlarında dengesiz seyir! Gram altın bir yükseldi, bir düştü! Yatırımcı ne yapacağını bilemedi! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında dengesiz seyir! Gram altın bir yükseldi, bir düştü! Yatırımcı ne yapacağını bilemedi! İşte güncel altın fiyatları
Dolar kurundaki yukarı yönlü yükseliş sonrası artışa geçen altın fiyatları yeni güne düşüşle başlarken gram altın 920 TL, çeyrek altın ise 1525 TL seviyelerinde satılıyor. Bu doğrultuda son durumu merak edenler için 18 Mayıs 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları haberimizde...