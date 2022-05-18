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  3. Altın fiyatlarında dengesiz seyir! Gram altın bir yükseldi, bir düştü! Yatırımcı ne yapacağını bilemedi! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında dengesiz seyir! Gram altın bir yükseldi, bir düştü! Yatırımcı ne yapacağını bilemedi! İşte güncel altın fiyatları

Dolar kurundaki yukarı yönlü yükseliş sonrası artışa geçen altın fiyatları yeni güne düşüşle başlarken gram altın 920 TL, çeyrek altın ise 1525 TL seviyelerinde satılıyor. Bu doğrultuda son durumu merak edenler için 18 Mayıs 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarında dengesiz seyir! Gram altın bir yükseldi, bir düştü! Yatırımcı ne yapacağını bilemedi! İşte güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 18 Mayıs 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...