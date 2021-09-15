Altın fiyatlarında düşüş gerçekleşiyor! İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba güncel tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş gerçekleşiyor! İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba güncel tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde düşüşe geçti. Altın yatırımcıları ise bugünkü altın fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek için Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. İşte güncel altın fiyatları...