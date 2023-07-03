Altın fiyatlarında düşüş sinyali! 26 Temmuz tarihine dikkat: Paranın patronu açıkladı

Altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarıyla belirlenmeye devam ediyor. Fed'in geçen ay faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönemde iki kez daha faiz artırımı yapabileceği yönündeki açıklaması, ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. TCMB'nin faiz kararı ve dolar/TL kurunun rekor seviyelerde seyretmesi ise gram altın fiyatının düşmesini sınırladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı mesajları, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak piyasaları etkiledi. Powell, gelecek toplantılarda faiz artırımı olasılığını dışlamadı ve enflasyon baskılarını azaltmak için para politikasının sıkılaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?





Fed'in 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının piyasalar için önemli bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor. Ekonomistler, Fed'in Temmuz toplantısının ardından Eylül, Kasım ve Aralık aylarında da toplantıları olacağını ifade ediyor.

Powell'ın açıklamalarının ardından ons altın fiyatı 14 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek bin 911 dolara kadar indi. Gram altın fiyatı ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı piyasada bin 600 liranın hemen altında işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı 2 bin 694 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 933 lira ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da bin 557 lira olarak belirlendi.

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OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarının 1.900 doların altına düşme riski taşıdığını ve Mayıs başından bu yana durumun altın için kötü olduğunu ifade etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise şu anda gram altının alım için uygun seviyelerde olmadığını belirtti ve doların beklenen düşüşünün ardından gram altının alım fırsatı sunabileceğini söyledi.

Fed'in politika kararları ve açıklamaları, altın piyasasında volatiliteye neden olabilmekte ve yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açmaktadır.