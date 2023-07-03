Altın fiyatlarında düşüş sinyali! 26 Temmuz tarihine dikkat: Paranın patronu açıkladı

Dün piyasalarda büyük yankı uyandıran bir açıklama, altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Federal Reserve (Fed) Başkanı Powell'ın ardı ardına yaptığı iki faiz artırımı açıklaması, altının ons fiyatının son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Altının gram fiyatı da düşüşten etkilendi, ancak hala yüksek seviyelerde seyreden dolar/TL kuru, düşüşü sınırlı tuttu. Uzmanlar, hem gram altın hem de ons altın için dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. İşte 29 Haziran Perşembe günü gram, çeyrek altı

YAYINLAMA
Google News
Altın fiyatlarında düşüş sinyali! 26 Temmuz tarihine dikkat: Paranın patronu açıkladı

Altın fiyatları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarıyla belirlenmeye devam ediyor. Fed'in geçen ay faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönemde iki kez daha faiz artırımı yapabileceği yönündeki açıklaması, ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. TCMB'nin faiz kararı ve dolar/TL kurunun rekor seviyelerde seyretmesi ise gram altın fiyatının düşmesini sınırladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı mesajları, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak piyasaları etkiledi. Powell, gelecek toplantılarda faiz artırımı olasılığını dışlamadı ve enflasyon baskılarını azaltmak için para politikasının sıkılaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

altın

Fed'in 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının piyasalar için önemli bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor. Ekonomistler, Fed'in Temmuz toplantısının ardından Eylül, Kasım ve Aralık aylarında da toplantıları olacağını ifade ediyor.

Powell'ın açıklamalarının ardından ons altın fiyatı 14 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek bin 911 dolara kadar indi. Gram altın fiyatı ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı piyasada bin 600 liranın hemen altında işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı 2 bin 694 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 933 lira ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da bin 557 lira olarak belirlendi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatlarının 1.900 doların altına düşme riski taşıdığını ve Mayıs başından bu yana durumun altın için kötü olduğunu ifade etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise şu anda gram altının alım için uygun seviyelerde olmadığını belirtti ve doların beklenen düşüşünün ardından gram altının alım fırsatı sunabileceğini söyledi.

Fed'in politika kararları ve açıklamaları, altın piyasasında volatiliteye neden olabilmekte ve yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine yol açmaktadır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akbank emekli promosyonunu arşa çıkardı! Hemen başvuranlar Temmuz'da bu rakamı cebine koyacak
Akbank emekli promosyonunu arşa çıkardı! Hemen başvuranlar Temmuz'da bu rakamı cebine koyacak
Parası olan Kur Korumalı Mevduat'a akın edecek! Bakan Şimşek'ten flaş karar
Parası olan Kur Korumalı Mevduat'a akın edecek! Bakan Şimşek'ten flaş karar
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: 4.336 TL yatırılacak
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: 4.336 TL yatırılacak
Devletten peş peşe müjdeler! Çocuklu ailelere 6 bin TL destek verilecek: Şartlar netleşti
Devletten peş peşe müjdeler! Çocuklu ailelere 6 bin TL destek verilecek: Şartlar netleşti
Son Haberler
Altın fiyatlarında düşüş sinyali! 26 Temmuz tarihine dikkat: Paranın patronu açıkladı
Altın fiyatlarında düşüş sinyali! 26 Temmuz tarihine dikkat: Paranın patronu açıkladı
TMO sınavsız mülakatsız personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı
TMO sınavsız mülakatsız personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı
LGS sonrası tercih başvuruları başladı
LGS sonrası tercih başvuruları başladı
Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı özeti yayınlandı! Parasal sıkılaştırma sürecek!
Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı özeti yayınlandı! Parasal sıkılaştırma sürecek!
O bankadan faizsiz 50 bin TL kredi müjdesi! Başvurularda tek şart aranacak: Bayram öncesi ilaç gibi gelecek
O bankadan faizsiz 50 bin TL kredi müjdesi! Başvurularda tek şart aranacak: Bayram öncesi ilaç gibi gelecek
SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! 7500 TL maaş alanlar dikkat: Maaşlar o rakamı aşacak
SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! 7500 TL maaş alanlar dikkat: Maaşlar o rakamı aşacak
Çok Okunanlar
3 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
3 Temmuz Pazartesi günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'
İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray Meral Akşener'e sert konuştu! 'Canlı bomba gibi'
Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!
Dikkat! Tarihin en büyük borç yapılandırması bitiyor! İşte son tarih!
Asgari ücretliler bayram edecek! Beklenen açıklama geldi: 13 bin 344 TL olacak
Asgari ücretliler bayram edecek! Beklenen açıklama geldi: 13 bin 344 TL olacak
Araç muayenelerinde binlerce para ödemeye son! Yatırılan ödemelerin hepsi iade olacak
Araç muayenelerinde binlerce para ödemeye son! Yatırılan ödemelerin hepsi iade olacak
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!