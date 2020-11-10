Vatandaşların yatırım araçları olarak çokça tercih ettiği altın ve döviz fiyatlarında yaşanan değişim sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasında yaşanan değişimlerin ardından dün 530 TL seviyelerinde seyreden gram altın 500 TL'nin altına gerilemişti. Yeni güne başlarken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki artışın ve anlık düşüşlerin ne zamana kadar süreceği bilinmezken fiyatlar hakkında araştırmalarda bulunanlar 1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. İşte 10 Kasım Salı güncel altın fiyatları...

10 KASIM SALI GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI

Alış: 495,90 TL

Satış: 496,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

10 KASIM SALI ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 806,80 TL

Satış: 818,80 TL

10 KASIM SALI ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1,880,94 dolar

Satış: 1,881,35 dolar

10 KASIM SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 444,00 TL

Satış: 451,00 TL

10 KASIM SALI CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 3 bin 224,50 TL

Satış: 3 bin 259,90 TL

10 KASIM SALI YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1,612,20 TL

Satış: 1,636,20 TL

10 KASIM SALI REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 256,97 TL

Satış: 3 bin 292,15 TL

10 KASIM SALI KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 259,19 TL

Satış: 3 bin 295,10 TL

10 KASIM SALI 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 444,84 TL

Satış: 466,31 TL

10 KASIM SALI 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

10 KASIM SALI 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 277,80 TL

Satış: 322,45 TL

10 KASIM SALI KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 885,25 TL

Satış: 8 bin 019,99 TL

10 KASIM SALI KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 15 bin 962,28 TL

Satış:16 bin 281,41 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.