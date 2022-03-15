Altın fiyatlarında geri çekilme başladı! Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 15 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...