Altın fiyatlarında geri çekilme başladı! Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında geri çekilme başladı! Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından gerilemeyi sürdürüyor. Gram altın 920 TL'nin altına kadar inerken son durumu merak edenler için 15 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...