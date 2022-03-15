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  3. Altın fiyatlarında geri çekilme başladı! Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında geri çekilme başladı! Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından gerilemeyi sürdürüyor. Gram altın 920 TL'nin altına kadar inerken son durumu merak edenler için 15 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarında geri çekilme başladı! Gram altın düştükçe düşüyor, fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 15 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...