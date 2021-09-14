Altın fiyatlarında hafif gerileme olsa da yükselişini sürdürüyor! İşte 14 Eylül 2021 Salı güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında hafif gerileme olsa da yükselişini sürdürüyor! İşte 14 Eylül 2021 Salı güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselişine devam ederken vatandaşlar tarafından da internette çokça aratılıyor. Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? sorularıyla bakılan bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte 14 Eylül 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...