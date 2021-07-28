Altın fiyatlarında hareketlilik var! Tam altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar ? 28 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları... 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününe altın fiyatları yükselişle başladı. Gram altın 496 TL seviyelerinde, çeyrek altın ise 821,00 TL'den satılıyor. Son durumu merak edenler Tam altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar ? sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...

1 13 Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününde fiyatlardaki son durum...