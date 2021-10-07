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  3. Altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor ama fiyatlar dokunanın elini yakıyor! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor ama fiyatlar dokunanın elini yakıyor! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

7 Ekim 2021 Perşembe gününde serbest piyasada altın fiyatları güne düşüşle başladı. Fiyatların gün içinde yükselmesi beklenirken gram altın 500 TL'nin üzerine satılmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor ama fiyatlar dokunanın elini yakıyor! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 7 Ekim 2021 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Sizler için 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 