Altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor ama fiyatlar dokunanın elini yakıyor! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında ibre düşüşü gösteriyor ama fiyatlar dokunanın elini yakıyor! İşte 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
7 Ekim 2021 Perşembe gününde serbest piyasada altın fiyatları güne düşüşle başladı. Fiyatların gün içinde yükselmesi beklenirken gram altın 500 TL'nin üzerine satılmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 7 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...