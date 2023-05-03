Altın fiyatlarında ibreyi terse çevirecek iki ihtimal! Uzman isim o tarihi gösterdi: Bakın neler olacak!

Altın yatırımcısı yaşanan yükseliş ve ani düşüşlerin ne zamana kadar devam edeceğini araştırırken uzman isim İslam Memiş yükseliş ile ilgili tarih verdi. Peki altın yükselişi en çok ne zaman olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YÜKSELİŞİ İLE İLGİLİ TARİH VERİLDİ

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken geride bıraktığımız hafta First Republic Bank 2023 senesi ilk çeyreği için yüzde 40 oranında mevduat azalması yaşadıklarını belirtti. Bu durumda ABD ekonomik krizi ile ilgili endişeler yükseldi. Mart ayı boyu bankaların iflas haberleri devam ederken büyük kayıplar yaşanmaya devam etti ve hisseler düşmeye başladı. Bankacılık anlamında yaşanan krizler devam ederken yatırımcı en güvenli yatırım alternatifi olarak altına yöneldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü 2009 dolardan işlem gören ONS altın sonrasında gram altın fiyatları da 1.254 TL seviyesine yükseldi. ABD ekonomisi ile ilgili açıklanan durumlar sonrasında yüzde 1.1 büyüme gerçekleştiği öğrenildi ve piyasanın yüzde 2 beklentisi karşılanmadı. FED tarafından verilecek kararlar merakla beklenirken ONS altın Cuma gününü 1987 dolar seviyesinden açtı ve 1995 dolar seviyelerine kadar yükselerek 1990 seviyesiyle günü tamamladı. ONS altın haftalık olarak yüzde 0.3 değer kazanmış oldu.

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Gram altın Cuma gününe 1.241 TL seviyesinden başladı ve 1.247 TL seviyelerine kadar yükseldi ve günü 1.244 TL seviyesiyle tamamladı. Gram altın haftalık olarak yüzde 0.5 değer kazanmış oldu. 3 Mayıs günü açıklanacak olan FED kararının yüzde 25 puan artırımı olması bekleniyor. Toplantı sonrası çıkacak karar altın fiyatlarını da etkileyecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bu durumlarla ilgili Mayıs ayının kritik geçeceğini, 14 Mayıs tarihinde olacak seçim ve FED kararlarının önemli olduğunu, Çarşamba gününe kadar piyasada önemli bir hareketlilik olmayacağını ve 3 Mayıs sonrasında piyasanın yükselişe geçeceğini belirtti. Aynı zamanda Memiş, FED kararına göre doların ya rekor şekilde yükseleceğini ya da gerileceğini, dolar endeksinin 103 seviyesini zorlayacağını söyledi. İslam Memiş doların yükselmesi sonrasında diğer yatırım araçlarının düşüşe geçeceğini ve bu durumda diğer yatırım araçlarına yönelmek için son fırsatların oluşacağını söyledi. İslam Memiş ONS altın için 1930 dolar, ONS gümüş için 23.80 dolar, Euro dolar paritesi için 1.0750, dolar endeksi için 103, Brent petrol için 75 dolar, Bitcoin için 25 bin 500 tahminlerinde bulundu. İslam Memiş eğer dolar yükselişi olmazsa diğer yatırım araçlarında da rekor yükselişler yaşanabileceğini söyledi. İslam Memiş seçim sonrası yaşanacak ekonomik değişimlerin piyasayı etkileyeceğini, borsada beklenen düşüşlerin başladığını ve orta ve uzun vadede yatırım yapacaklar için iyi fırsat zamanının geldiğini, Mayıs ayında Borsa İstanbul'un 4500-4800 arasında olacağını ve Haziran ayı sonrasında 6 puana yükseleceğini, seçim sonuçlarına göre dolar kurunda da önemli değişimler yaşanabileceğini söyledi.