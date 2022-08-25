Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıları şaşkına çevirdi. Gram altın 1.025,11 TL, çeyrek altın ise 1.695,00 TL'den satılmaya başlandı. Son durumu merak edenler için 25 Ağustos 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

Vatandaşın değişmez yatırım tercihi olan altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 25 Ağustos 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

Altın fiyatları 25 Ağustos 2022 Perşembe gününe düşüşle başladı. Saat 09.09 itibariyle gram altın 1.025,11 TL, çeyrek altın 1.690,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 758,00 TL, yarım altın ise 3 bin 380,00 TL'den satılıyor.

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

Gram altın, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 09.09 itibariyle 1.018,28 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...

Gram altın alış fiyatı: 1.024,77 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.024,95 TL

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.679,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.696,00 TL

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 696,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 762,00 TL

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 939,68 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 946,84 TL

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

22 ayar altın alış fiyatı: 935,99 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 968,56 TL

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 16 bin 401,07 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 16 bin 694,40 TL​​​​​​​

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 33 bin 212,17 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 33 bin 848,59 TL​​​​​​​

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ONS altın alış fiyatı: 1.757,33 dolar

ONS altın satış fiyatı: 1.757,61 dolar​​​​​​​

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 351,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 395,00 TL​​​​​​​

Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarını takip etmek için tıklayınız.

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...
Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...
Beklenen oldu, Motorine gece yarısı zammı geldi
Beklenen oldu, Motorine gece yarısı zammı geldi
Dar gelirlilerinin elektrik, doğalgaz ve su borçlarını devlet ödeyecek! İşte şartlar ve detaylar...
Dar gelirlilerinin elektrik, doğalgaz ve su borçlarını devlet ödeyecek! İşte şartlar ve detaylar...
Vatandaşın cebini yakacak haber! "Domatesin kilosu 50 lira olacak!"
Vatandaşın cebini yakacak haber! "Domatesin kilosu 50 lira olacak!"
Son dakika! MSB duyurdu: Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi!
Son dakika! MSB duyurdu: Ege'de Türk F-16'larına Yunan tacizi!
İmam Hatip liseleri hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Gülşen, polisler eşliğinde ifade vermeye götürülecek!
İmam Hatip liseleri hakkında hadsiz açıklamalarda bulunan Gülşen, polisler eşliğinde ifade vermeye götürülecek!
Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar...
Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar...
Uzmanlar uyarıyor! Çok fazla haber takip etmek zihinsel ve fiziksel olarak hastalıklara neden oluyor!
Uzmanlar uyarıyor! Çok fazla haber takip etmek zihinsel ve fiziksel olarak hastalıklara neden oluyor!
Uzman ve başöğretmenlik sınava gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Bakan Özer: "Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız"
Uzman ve başöğretmenlik sınava gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Bakan Özer: "Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız"
2. el otomobillerde flaş gelişme! Bakanlık 81 ilde düğmeye bastı!
2. el otomobillerde flaş gelişme! Bakanlık 81 ilde düğmeye bastı!
Esenler’de feci kaza! 5 ölü, 1 ağır yaralı var! Araçtan çıkan detaysa yürek yaktı!
Esenler’de feci kaza! 5 ölü, 1 ağır yaralı var! Araçtan çıkan detaysa yürek yaktı!
Resmi Gazete'de yayınlandı! Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ilgilendiriyor!
Resmi Gazete'de yayınlandı! Tüm Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarını ilgilendiriyor!