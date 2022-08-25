Altın fiyatlarında oklar şaha kalktı! Düşükten alan yatırımcı keyifle arkasına yaslandı! İşte güncel altın fiyatları...

Vatandaşın değişmez yatırım tercihi olan altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 25 Ağustos 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?
Altın fiyatları 25 Ağustos 2022 Perşembe gününe düşüşle başladı. Saat 09.09 itibariyle gram altın 1.025,11 TL, çeyrek altın 1.690,00 TL, cumhuriyet altını 6 bin 758,00 TL, yarım altın ise 3 bin 380,00 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?
Gram altın, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 09.09 itibariyle 1.018,28 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...
Gram altın alış fiyatı: 1.024,77 TL
Gram altın satış fiyatı: 1.024,95 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.679,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.696,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6 bin 696,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6 bin 762,00 TL
22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar bilezik alış fiyatı: 939,68 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 946,84 TL
22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
22 ayar altın alış fiyatı: 935,99 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 968,56 TL
KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 16 bin 401,07 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 16 bin 694,40 TL
KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 33 bin 212,17 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 33 bin 848,59 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ONS altın alış fiyatı: 1.757,33 dolar
ONS altın satış fiyatı: 1.757,61 dolar
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Yarım altın alış fiyatı: 3 bin 351,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 395,00 TL
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Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.