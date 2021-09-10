Altın fiyatlarında oynak seyir sürüyor, yatırımcı şaşkın! İşte 10 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında oynak seyir sürüyor, yatırımcı şaşkın! İşte 10 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları bir önceki güne göre düşüşle başlarken fiyatlarda yaşanan düşüş ve yükseliş eğilimleri devam ediyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...