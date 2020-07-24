Gram altın, Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı 2020 bugün ne kadar? Bugün altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, vatandaşları bugünkü altın fiyatlarına bakmaya yöneltti. Altın fiyatlarında rekor yükseliş yaşanıyor! 24 Temmuz 2020 altın fiyatları başlığı altında haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARININ BUGÜNKÜ DEĞİŞİMİ

Altının gram fiyatı, 417,3 liradan güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 0,8 değer kazanan gram altın, 415,3 lirayla rekor kapanış yaptı.

Yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 417,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 417,4 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2.772 liradan satılıyor.

Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1.896 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI 24 TEMMUZ 2020 NE KADAR OLDU? ÇEYREK, YARIM, GRAM ALTIN FİYATLARI

Piyasaların açılması ile yeni haftaya yine yükselişle başlayan altını, Çin'de yaşanan koronavirüs salgını yükselişteki en büyük etmenlerden biri. Salgının hızla yayılması ve önüne geçilememesi altındaki ve dövizdeki dalgalanmaları da oldukça çok etkiliyor. İşte 24 Temmuz altın fiyatları...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 417,20

Satış: 417,30

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 1.894,56

Satış: 1.895,09

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 2.718,30

Satış: 2.743,20

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 1.359,00

Satış: 1.375,50

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 681,50

Satış: 688,50

14 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 234,92

Satış: 272,67

18 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 198,84

Satış: 230,80

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR? 24 TEMMUZ 2020

Alış: 379,55

Satış: 394,23

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.