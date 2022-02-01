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  3. Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Gram altın çakıldıkça çakılıyor! Yatırım yapacaklar kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Gram altın çakıldıkça çakılıyor! Yatırım yapacaklar kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

FED toplantısı sonrası yükseliş ivmesini bırakan altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Gram altın 770 TL seviyelerinden güne başlarken son durumu merak edenler için 1 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Gram altın çakıldıkça çakılıyor! Yatırım yapacaklar kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 1 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 