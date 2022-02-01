Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Gram altın çakıldıkça çakılıyor! Yatırım yapacaklar kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Gram altın çakıldıkça çakılıyor! Yatırım yapacaklar kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
FED toplantısı sonrası yükseliş ivmesini bırakan altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Gram altın 770 TL seviyelerinden güne başlarken son durumu merak edenler için 1 Şubat 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...