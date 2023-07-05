Altın fiyatlarında şaşırtan tahmin! 150 TL birden fırlayacak: Gardını alan kazanacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, doların artışının gram altının yükselişinde etkili olduğunu belirterek yeni rekorları beklediğini açıkladı.

150 LİRA BİRDEN ARTACAK!





Sabahın ilk saatlerinde gram altın, tarihi bir rekora daha imza atarak 1.607 TL'ye yükseldi. Altının ons başına fiyatı 1.913 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın da dolardaki yükselişe paralel olarak tarihi zirveyi gördü.

Öğle saatlerinde ise gram altın biraz gerileyerek bin 603 lira seviyelerinde dengelendi, ancak ons altındaki yükselişle birlikte tekrar bin 612 lirayı gördü. Çeyrek altın 2.640 lira, Cumhuriyet altını ise 10.650 liradan satılmaktadır.

Haberin Devamı

İslam Memiş, yeni tahminlerini açıklayarak "Dolar nereye, gram altın oraya" diyerek bin 580 ile bin 630 lira aralığının geçerliliğini koruduğunu belirtti. Memiş'in hedefi ise önce bin 680 lira ardından bin 750 lira olarak açıklandı. Ayrıca, zaman zaman gerileyerek alım fırsatları sunacağını söyleyen Memiş, yeni alım yapacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzman, boğa piyasasında olduğumuzu ve yıl sonuna kadar beş ayın bulunduğunu ifade ederek TL, dolar ve gram altın karşısında farklı enstrümanların alım fırsatı verebileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Memiş'in tahminleri, altın ve para piyasalarında ilgiyle takip edilen bir uzman olarak dikkate alınmaktadır. Ancak, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki diğer etkenler nedeniyle tahminlerin her zaman gerçekleşme garantisi olmadığını unutmamak önemlidir. Yatırım yapmadan önce geniş bir araştırma yapmak ve uzman danışmanlık almak tavsiye edilir.