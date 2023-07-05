Altın fiyatlarında şaşırtan tahmin! 150 TL birden fırlayacak: Gardını alan kazanacak

Gram altının 1750 lira seviyelerine çıkabileceği öngörüsünde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevcut durumda 1600 liradan işlem gören altının yaklaşık 150 lira değer kazanabileceğini tahmin ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

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Altın fiyatlarında şaşırtan tahmin! 150 TL birden fırlayacak: Gardını alan kazanacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, doların artışının gram altının yükselişinde etkili olduğunu belirterek yeni rekorları beklediğini açıkladı.

150 LİRA BİRDEN ARTACAK!

ALTIN

Sabahın ilk saatlerinde gram altın, tarihi bir rekora daha imza atarak 1.607 TL'ye yükseldi. Altının ons başına fiyatı 1.913 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın da dolardaki yükselişe paralel olarak tarihi zirveyi gördü.

Öğle saatlerinde ise gram altın biraz gerileyerek bin 603 lira seviyelerinde dengelendi, ancak ons altındaki yükselişle birlikte tekrar bin 612 lirayı gördü. Çeyrek altın 2.640 lira, Cumhuriyet altını ise 10.650 liradan satılmaktadır.

İslam Memiş, yeni tahminlerini açıklayarak "Dolar nereye, gram altın oraya" diyerek bin 580 ile bin 630 lira aralığının geçerliliğini koruduğunu belirtti. Memiş'in hedefi ise önce bin 680 lira ardından bin 750 lira olarak açıklandı. Ayrıca, zaman zaman gerileyerek alım fırsatları sunacağını söyleyen Memiş, yeni alım yapacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzman, boğa piyasasında olduğumuzu ve yıl sonuna kadar beş ayın bulunduğunu ifade ederek TL, dolar ve gram altın karşısında farklı enstrümanların alım fırsatı verebileceğini belirtti.

Memiş'in tahminleri, altın ve para piyasalarında ilgiyle takip edilen bir uzman olarak dikkate alınmaktadır. Ancak, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki diğer etkenler nedeniyle tahminlerin her zaman gerçekleşme garantisi olmadığını unutmamak önemlidir. Yatırım yapmadan önce geniş bir araştırma yapmak ve uzman danışmanlık almak tavsiye edilir.

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