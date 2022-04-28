Altın fiyatlarında sert düşüş! Piyasalar alt üst oldu, ONS ve gram altın fena çakıldı! Yüksekten fiyattan altın alan yatırımcı zararda! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında sert düşüş! Piyasalar alt üst oldu, ONS ve gram altın fena çakıldı! Yüksekten fiyattan altın alan yatırımcı zararda! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında hafta başından bu yanan yaşanan düşüş sürüyor. ONS altın 1874 dolar seviyelerine kadar gerilerken gram altın ise 900 TL'nin altına düştü. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 28 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...