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  3. Altın fiyatlarında sert düşüş! Piyasalar alt üst oldu, ONS ve gram altın fena çakıldı! Yüksekten fiyattan altın alan yatırımcı zararda! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında sert düşüş! Piyasalar alt üst oldu, ONS ve gram altın fena çakıldı! Yüksekten fiyattan altın alan yatırımcı zararda! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında hafta başından bu yanan yaşanan düşüş sürüyor. ONS altın 1874 dolar seviyelerine kadar gerilerken gram altın ise 900 TL'nin altına düştü. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 28 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarında sert düşüş! Piyasalar alt üst oldu, ONS ve gram altın fena çakıldı! Yüksekten fiyattan altın alan yatırımcı zararda! İşte güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 28 Nisan 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...