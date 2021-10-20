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  3. Altın fiyatlarındaki artış ceplere yansıdı! Kuyumcuya giren ucuz altın bulamıyor, dokunanın eli yanıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki artış ceplere yansıdı! Kuyumcuya giren ucuz altın bulamıyor, dokunanın eli yanıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak her geçen gün artan altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 531 TL seviyelerinden, çeyrek altın ise 875 TL'den satılıyor. Bu kapsamda Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL 20 Ekim 2021 Çarşamba? İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki artış ceplere yansıdı! Kuyumcuya giren ucuz altın bulamıyor, dokunanın eli yanıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler  için 20 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 