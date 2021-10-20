Altın fiyatlarındaki artış ceplere yansıdı! Kuyumcuya giren ucuz altın bulamıyor, dokunanın eli yanıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki artış ceplere yansıdı! Kuyumcuya giren ucuz altın bulamıyor, dokunanın eli yanıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak her geçen gün artan altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 531 TL seviyelerinden, çeyrek altın ise 875 TL'den satılıyor. Bu kapsamda Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL 20 Ekim 2021 Çarşamba? İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...