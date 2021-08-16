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  3. Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcının aklını karıştırdı! Fiyatlar bir düşüyor, bir yükseliyor! 16 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcının aklını karıştırdı! Fiyatlar bir düşüyor, bir yükseliyor! 16 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Vatandaşların fiyatlarındaki değişimi merak ettiği altın fiyatları 16 Ağustos Pazartesi gününe düşüşle başladı. Son durumu merak edenler 16 Ağustos 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. 16 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcının aklını karıştırdı! Fiyatlar bir düşüyor, bir yükseliyor! 16 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününde fiyatlardaki son durum...