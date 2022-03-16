Altın fiyatlarındaki düşüş tam takır kuru bakır! Gram altın FED kararı öncesi kritik seviyede, yatırımcı fiyatları izliyor! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki düşüş tam takır kuru bakır! Gram altın FED kararı öncesi kritik seviyede, yatırımcı fiyatları izliyor! İşte güncel altın fiyatları...
Rusya - Ukrayna krizinde barış görüşmeleri sürerken ONS altında yaşanan düşüşle paralel olarak gram altın da düşmeye devam ediyor. Dün 920 TL seviyelerinde olan gram altın yeni günde 905 TL seviyelerinden satılıyor. Son durumu merak edenler için 16 Mart 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları haberimizde...