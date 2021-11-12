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  3. Altın fiyatlarındaki şahlanış durmuyor! Fiyatlar öyle bir artıyor ki yatırımcı mutlu, altın almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki şahlanış durmuyor! Fiyatlar öyle bir artıyor ki yatırımcı mutlu, altın almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan artış 12 Kasım 2021 Cuma gününde de sürüyor. Gram altın 596 TL, çeyrek altın ise 974 TL'den satılırken altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. 12 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarındaki şahlanış durmuyor! Fiyatlar öyle bir artıyor ki yatırımcı mutlu, altın almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 12 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 