Altın fiyatlarındaki şahlanış durmuyor! Fiyatlar öyle bir artıyor ki yatırımcı mutlu, altın almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki şahlanış durmuyor! Fiyatlar öyle bir artıyor ki yatırımcı mutlu, altın almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan artış 12 Kasım 2021 Cuma gününde de sürüyor. Gram altın 596 TL, çeyrek altın ise 974 TL'den satılırken altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. 12 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...