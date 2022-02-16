Altın fiyatlarındaki sert yükseliş durdu! Son 8 ayın zirvesi geride kaldı! Yatırımcı köşesine çekildi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki sert yükseliş durdu! Son 8 ayın zirvesi geride kaldı! Yatırımcı köşesine çekildi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya-Ukrayna geriliminde Rus ordusunun bazı birliklerinin geri çekildiğine yönelik açıklamaların ardından altın fiyatlarında yaşanan kısa düşüş sonrası gram altın 810 TL seviyelerinden satılıyor. Son durumu merak edenler için 16 Şubat 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...