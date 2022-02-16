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  3. Altın fiyatlarındaki sert yükseliş durdu! Son 8 ayın zirvesi geride kaldı! Yatırımcı köşesine çekildi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş durdu! Son 8 ayın zirvesi geride kaldı! Yatırımcı köşesine çekildi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya-Ukrayna geriliminde Rus ordusunun bazı birliklerinin geri çekildiğine yönelik açıklamaların ardından altın fiyatlarında yaşanan kısa düşüş sonrası gram altın 810 TL seviyelerinden satılıyor. Son durumu merak edenler için 16 Şubat 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş durdu! Son 8 ayın zirvesi geride kaldı! Yatırımcı köşesine çekildi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 16 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...