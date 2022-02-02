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  3. Altın fiyatlarındaki yükseliş çöktü! Zirvelere oynayan gram altın düştükçe düşüyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş çöktü! Zirvelere oynayan gram altın düştükçe düşüyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi devam ediyor. Özellikle ONS altın 1800 doların altına kadar inerken gram altın ise 772 TL seviyelerine kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 2 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarındaki yükseliş çöktü! Zirvelere oynayan gram altın düştükçe düşüyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 2 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 