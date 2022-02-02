Altın fiyatlarındaki yükseliş çöktü! Zirvelere oynayan gram altın düştükçe düşüyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki yükseliş çöktü! Zirvelere oynayan gram altın düştükçe düşüyor! Yatırım yapmak isteyen kuyumcu önünde sıra oldu! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi devam ediyor. Özellikle ONS altın 1800 doların altına kadar inerken gram altın ise 772 TL seviyelerine kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler için 2 Şubat 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...