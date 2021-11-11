Altın fiyatlarındaki yükseliş zirvenin ötesini gördü! Öyle bir ivme kazandı ki, gram altın rekorları alt üst etti! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları ONS altında yaşanan fiyat yükselişinin diğer altın çeşitlerini de ekledi. Dün 571 TL seviyelerinden satılan gram altın yeni günde 587 TL'ye kadar yükseldi. Bu kapsamda diğer altın çeşitlerindeki son durumu merak edenler için 11 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

1 13 İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 11 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...