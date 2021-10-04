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  3. Altın fiyatlarını tutabilene aşk olsun! Gram altın kritik seviyenin üzerine çıktı! İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını tutabilene aşk olsun! Gram altın kritik seviyenin üzerine çıktı! İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği altının fiyatları 4 Ekim 2021 Pazartesi günü serbest piyasada güne yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarını tutabilene aşk olsun! Gram altın kritik seviyenin üzerine çıktı! İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı günden  güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 4 Ekim 2021 Pazartesi gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...