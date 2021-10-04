Altın fiyatlarını tutabilene aşk olsun! Gram altın kritik seviyenin üzerine çıktı! İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarını tutabilene aşk olsun! Gram altın kritik seviyenin üzerine çıktı! İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yatırım yapmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği altının fiyatları 4 Ekim 2021 Pazartesi günü serbest piyasada güne yükselişle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...