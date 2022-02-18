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  3. Altın fiyatlarının hızlı yükselişi son buldu! Gram altın kritik sınırın altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi son buldu! Gram altın kritik sınırın altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçen altın fiyatları yeni güne de düşüşle başladı. Gram altın 830 TL'nin altında seyrederken ONS altın ise 1900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son durumu merak edenler için 18 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi son buldu! Gram altın kritik sınırın altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 18 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...