Altın fiyatlarının hızlı yükselişi son buldu! Gram altın kritik sınırın altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarının hızlı yükselişi son buldu! Gram altın kritik sınırın altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından düşüşe geçen altın fiyatları yeni güne de düşüşle başladı. Gram altın 830 TL'nin altında seyrederken ONS altın ise 1900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son durumu merak edenler için 18 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...