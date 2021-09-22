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  3. Altın fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor, kuyumcuda fiyatları gören hemen çıkıyor! İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor, kuyumcuda fiyatları gören hemen çıkıyor! İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları

Hafta başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi sürüyor. Gram altın 493 TL seviyelerine kadar yükselirken son durum merak konusu oldu. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor, kuyumcuda fiyatları gören hemen çıkıyor! İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altının fiyatları gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 22 Eylül 2021 Çarşamba gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...