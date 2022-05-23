Altın fiyatlarının yükselişi durmuyor! Gram ve çeyrek altın zirveye çıktı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarının yükselişi durmuyor! Gram ve çeyrek altın zirveye çıktı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları
ONS altın ve döviz kurunda yaşanan artışla birlikte altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Gram altın yeni haftada 950 TL'den çeyrek altın 1560 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 23 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...