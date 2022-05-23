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  3. Altın fiyatlarının yükselişi durmuyor! Gram ve çeyrek altın zirveye çıktı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarının yükselişi durmuyor! Gram ve çeyrek altın zirveye çıktı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları

ONS altın ve döviz kurunda yaşanan artışla birlikte altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Gram altın yeni haftada 950 TL'den çeyrek altın 1560 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 23 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarının yükselişi durmuyor! Gram ve çeyrek altın zirveye çıktı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 23 Mayıs 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...