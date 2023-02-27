Altin Gjokaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Gjokaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Gjokaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Gjokaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Gjokaj 11 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Gjokaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Altin Gjokaj'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altin Gjokaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altin Gjokaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Altin Gjokaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Gjokaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Besa

13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

Altin Gjokaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Gjokaj şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Altin Gjokaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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