Altın Güvercin 2 Eylül’de yeniden kanatlanıyor

Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın, 6 yıl aranın ardından sanatseverlerle yeniden buluşmasına sayılı günler kaldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile Kuşadalılara ve ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu 6 gün yaşatacak.

İlk kez 1985 yılında düzenlenen ve 21 yıl boyunca Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Altın Güvercin Beste Yarışması için son hazırlıklar tamamlandı. Yarışmanın Turhan Yükseler başkanlığındaki, Ali Rıza Türker, Bora Ayanoğlu, Gür Akad, Nino Varon, Tarkan Gözübüyük ve Yusuf Bütünley'den oluşan ön jürisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplanarak 2 günlük değerlendirme ile finalistleri belirledi.

-FİNAL JÜRİSİ BELİRLENDİ

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 7 Eylül'de Kuşadası Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan finalinde jürisinde yer alacak isimler de belli oldu. Jüride Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboga, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası'ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten yer alıyor. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.

Altın Güvercin Beste Yarışmasının gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü ise bu yıl ünlü yorumcu Alpay'a verilecek. Yarışma kapsamında Türkiye'de yarım asır boyunca kariyerini koruyan ünlü şarkıcı ve yorumcu Alpay vereceği bir konserle Kuşadalılarla buluşacak. 2 Eylül'de düzenlenecek etkinliklerle başlayacak olan Altın Güvercin, 6 gün boyunca çeşitli konserler, gösteriler, sergiler ve ünlü yazarların imza günlerine de ev sahipliği yapacak. Yarışma kapsamındaki etkinliklerden birisi de "Barış Manço ile 7'den 77'ye Fotoğraf Sergisi." 2-8 Eylül tarihleri arasında açık olacak sergi Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda Barış Manço hayranları ile buluşacak.

-"FARKLI KONSEPT, ZENGİN İÇERİK"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'i 6 yıl aranın ardından yeniden kanatlandıracak olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek şöyle dedi: "Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası ile özdeşleşmiş önemli bir organizasyon. Bu nedenle de yaşatılması gerekiyor. Seçim kampanyam boyunca, turizm kentleri açısından büyük önem taşıyan ve kimi zaman düzenlendiği kentlerin bile önüne geçen festivallerin yaşatılması ve çağın koşullarına uygun biçimde yeniden yorumlanması gerektiğinin bilinci ile Altın Güvercin'i Kuşadası'na tekrar armağan etme sözü vermiştim. Bugün ise Altın Güvercin Beste Yarışması gibi önemli bir değerimize kentimiz adına sahip çıkmanın ve içeriğini güncelleştirerek çok daha büyük bir çatı festival haline getirmenin sevincini yaşıyoruz. Düzenlendiği yıllar boyunca Kuşadası'nın tanıtımına büyük bir katkı sağladığı gibi müzik dünyamıza da önemli isimler kazandıran Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl farklı bir konsept ve içerikle yaşama geçirilecek. Altın Güvercin'in gerek ilçemiz gerekse de müzik dünyasında yeni bir sinerji ve motivasyon yaratacağına inanıyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 1985 yılından bu yana Türkiye'nin pop müzik alanında yaşayan geleneksel tek beste yarışmasıdır. Kuşadası'nda bir yarışma yapma kararı alınmasının ardından yarışma komitesinin yaptığı ilk toplantıda planlanan müzik yarışmasının "beste ağırlıklı" olması uygun görülmüş ve barışın sembolü güvercinden esinlenilerek yarışmanın ismi Altın Güvercin Beste Yarışması" olarak belirlenmiştir.Birincisi 1986 yılında düzenlenen ve yıllar içerisinde geleneksel hale gelen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı ilk kez Fatih Erkoç "Yol verin a dostlar" şarkısı ile kazanmıştır.

21 kez gerçekleştirilen Altın Güvercin Beste Yarışması bu süre içerisinde; Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırmıştır.

Altın Güvercin'e başvuran eserler iki aşamalı bir değerlendirmeden geçerler. Ön eleme ve final jürisi puanlamalarından sonra simgesel ve parasal ödüller sahiplerine halkın huzurunda verilir. Bir beste yarışması olan Altın Güvercin Beste Yarışması, amatör ve profesyonel tüm bestecilere açıktır. Yarışmanın büyük finalinde, finalist eserleri her yıl kurulan yarışma büyük orkestrası canlı olarak icra eder. Playback kesinlikle yapılamaz. Yarışmaya bugüne dek 6000 civarında eser gönderilmiştir.

Demokratik ve şeffaf bir sistem uygulanan yarışmanın her ayrıntısı şartnamede belirtilmiştir. Kesin kurallarla belirlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, birçok anlamda Türk Pop Müziğine güç kazandırmıştır. Genç yetenekleri kitlelere tanıtmış, yeniden popüler olmak isteyen eski yorumcuları ödüllendirmiş, müzik dünyasına canlılık getirmiştir.

Kaynak: İHA