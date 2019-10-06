Altın Güvercin'e destek verenlere teşekkür belgesi ve plaket

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 6 yıl aradan sonra 2- 7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'na katkıda bulunan sponsorlara düzenlenen kokteyl ile plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Kokteylde, dünyaca ünlü caz müzik sanatçısı Hayati Kafe, konser verdi.

Kuşadası'nda 2- 7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek veren sponsorlara plaket ve teşekkür belgelerinin dağıtılması için Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda kokteyl düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Sanat ve Kültür Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen kokteyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, sponsor kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İlk olarak kokteyle katılanlara Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması organizasyonunun kısa bir filmi izletildi.

Daha sonra bir konuşma yapan Ömer Günel, 6 yıl aradan sonra yeniden düzenledikleri Kuşadası'nın en önemli markası olan Altın Güvercin Beste yarışmasını sadece hatırlattıkları böyledi. Günel, gelecek yıllarda Kuşadası Altın Güevircirn Beste Yarışması'nı uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Az önce 20 gün içinde hazırladığımız organizasyonun kısa bir filmini hep beraber izledik. 20 gün içinde neyi başardığımızı daha iyi fark ettim. Tabiki bu başarı hepimizin. Bu dayanışma içinde çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız. Bundan eminim. Altın Güvercin'in yeniden kanatlanmasında destek olan herkese Kuşadası adına teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız bu başarı bu kadar kısa sürede gerçekleşmezdi" dedi.

'KUSAV, KUŞADASI'NIN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINI YÖNETECEK'

Başkan Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 6 yıl aradan sonra düzenlenmesi ile Kuşadası'na ayrıca önemli bir derneğin de doğduğunu vurgulayıp, şöyle devam etti:

"Bu organizasyon ile birlikte kısa adı KUSAV olan Kuşadası Altın Güvercin Sanat ve Kültür Vakfı da doğdu. KUSAV, Kuşadası'nın kültür sanat hayatına ayrı bir soluk getirecek. Dernek Başkanı Levent Köylü bugüne kadar Kuşadası'nın kültür ve sanat hayatı için çok önemli işlere imza atmıştır. İnanıyorum ki KUSAV kuruluşu Kuşadası'nın markalaşmasında önemli bir milat olacaktır."

KUSAV Başkanı Levent Köylü derneğin kuruluşunda verdiği destek için Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek, "KUSAV Kuşadası'nın markalaşması için büyük bir enerji gösterecek. Birçok projemiz hazırlık aşamasında. Yakın zaman içinde Kuşadası uluslararası fotografçılara ev sahipliği yapacak. 2020 yılı itibari ile Kuşadası 12 ay boyunca fotoğrafçılığın dünyadaki merkezlerinden biri olacak. Ayrıca, Altın Güvercin Beste Yarışması'nı uluslararası platforma taşıyacağız" dedi.

CAZ MÜZİK RÜZGARI ESTİRDİ

Kokteylde dünyaca ünlü caz müzik yorumcusu Hayati Kafe bir konser verdi. 2 saat sahnede kalan 72 yaşındaki sanatçıya yine Türkiye'nin ünlü müzisyenleri eşlik etti. Piyanoda Uğur Güneş, kontrbas da Ozan Musluoğlu, trompet de Tolga Bilgin ve davulda Ferit Odman'ın eşlik ettiği Hayati Kafe, muhteşem performansı ile izleyicilere uzun süre unutamayacakları bir gece yaşattı.

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Kaynak: DHA