Altın Güvercin’e katkı sağlayanlar onuruna kokteyl verildi

Kuşadası Belediyesi tarafından 6 yıl aradan sonra düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın görünmeyen kahramanları düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Kuşadası'nın tarihi mekânlarından biri olan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayında Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Sanat ve Kültür Vakfı işbirliğinde düzenlenen kokteyle sponsor kurum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek sağlayan sponsorlara plaket ve teşekkür belgelerinin verildiği kokteylde, Fantasia Oteli Genel Müdürü Haluk Ildırı, " Biz bir şey yapmadık sizin önderliğinizde 6 yıl aradan sonra kentimizin markası olan Altın Güvercinin tekrar kanatlanmasına destek olduk. Bundan sonra desteklerimiz tam olacak. Birbirimize destek olarak Kuşadası çok daha iyi yerlere taşıyacağız. " dedi.

"Hep birlikte başardık"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çok kısa sürede başarılı bir organizasyona imza atıldığının altını çizerek, " 6 yıl aradan sonra yeniden düzenlediğimiz Kuşadası'nın en önemli markası olan Kuşadası Altın Güvercin Beste yarışmasını sadece hatırlattık. Gelecek yıllarda uluslararası platforma taşımayı hedefliyoruz. Az önce 20 gün içinde hazırladığımız organizasyonun kısa bir filmini hep beraber izledik. 20 gün içinde neyi başardığımızın daha iyi fark ettim. Tabi ki bu başarı hepimizin. Bu dayanışma içinde çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız. Bundan eminim. Altın Güvercin'in yeniden kanatlanmasında destek olan herkese teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız bu başarı bu kadar kısa sürede gerçekleşmezdi. Kuşadası adına herkese teşekkür ederim.

Kaynak: İHA