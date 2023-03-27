Altın haftanın ilk günü yükselişle başladı , Ons bazında rekor gelebilir

Altın haftanın ilk günü yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler istikametinde 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

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Altın haftanın ilk günü yükselişle başladı , Ons bazında rekor gelebilir

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler istikametinde 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı. FED kararıyla birlikte altındaki yükselişin hızlandığını söyleyen Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Bu yıl içerisinde ons bazında bir rekor görmek şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

BANKACILIK KRİZLERİ ALTINI ETKİLİYOR

FED'in politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı. FED'in faiz kararına ilişkin beklentilerin oldukça karmaşık olduğunu belirten Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Özellikle bankacılık sektöründe meydana gelen krizler fiyatlamada algıları bozan bir gelişme oldu. Bankacılık sektöründeki bilanço dengesizlikleri finansal piyasalarda türbülansa yol açtı. FED, bu süreçte bankalara destek olmak için bazı adımlar attı. Beklentiler dalgalanma gösterse de netice itibariyle FED, 25 baz puan faiz artırımına gitti" dedi.

Altın haftanın ilk günü yükselişle başladı , Ons bazında rekor gelebilir

"ALTINA YÖNELİŞ HIZLANDI"

Altında da bankacılık krizi sonrası bir yükseliş yaşandığını söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "FED kararıyla birlikte bu yükseliş hızlanarak, güvenli liman olan altına yöneliş hızlandı. FED faizinin de tepe noktasına yakın olduğu düşünüldüğünde şu anki görünüm altını destekleyici yönde. Bu yıl içerisinde ons bazında bir rekor görmek şaşırtıcı olmaz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA

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