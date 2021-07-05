Altın haftaya yükselişle merhaba dedi! 5 Temmuz 2021 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL? Son dakika: Altın fiyatları 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Önceki gün 493 TL seviyelerinde seyreden gram altın 500 TL seviyesine kadar yaklaştı. Peki 5 Temmuz 2021 altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 15 Ekonomi haberleri... Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın ilk günü olan 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde araştırılıyor. Fiyatlardaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz...