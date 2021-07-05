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Altın haftaya yükselişle merhaba dedi! 5 Temmuz 2021 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL?

Son dakika: Altın fiyatları 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Önceki gün 493 TL seviyelerinde seyreden gram altın 500 TL seviyesine kadar yaklaştı. Peki 5 Temmuz 2021 altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın haftaya yükselişle merhaba dedi! 5 Temmuz 2021 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL? 1115

Ekonomi haberleri... Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın ilk günü olan 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde araştırılıyor. Fiyatlardaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz... 