Altın ibre şahlandı, fiyatlar uçuşa geçti! İşte 17 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın ibre şahlandı, fiyatlar uçuşa geçti! İşte 17 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Ağustos 2021 Salı gününe yükselişle başladı. Gram altın 488 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın da yeniden 800 TL'nin üzerinde satılmaya başladı. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak ediliyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...