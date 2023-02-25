Altin Kananaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Kananaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Kananaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Kananaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Kananaj 20 Ağustos 2001 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Kananaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Altin Kananaj'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Altin Kananaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altin Kananaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Altin Kananaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Kananaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Apolonia U19

1 Ekim 2020 yılında FK Tomori Berat

22 Eylül 2021 yılında FK Apolonia

1 Şubat 2023 yılında KS Lushnja

Altin Kananaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Kananaj şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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