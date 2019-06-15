Altın kemerli başpehlivanların zor anları

KAĞITHANE Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlar Orhan Okulu ve Recep Kara'nın alt kategorilerde mücadele eden küçük pehlivanlarla yaptıkları gösteri güreşleri renkli anlara sahne oldu.

Bu yıl 28.'si düzenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası'nda başladı. Günün ilk müsabakaları küçük pehlivanlar arasında geçerken, en ilginç müsabaka ise Başpehlivanlar ile küçük pehlivanlar arasında yapılan mücadele oldu. Vatandaşlarda bu zorlu mücadeleyi ilgiyle izledi.

BAŞPEHLİVANLAR İLK KEZ DÖRT PEHLİVANLA GÜREŞTİ

Altın Kemer sahipleri Orhan Okulu ve Recep Kara, Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde bir ilk yaşadı. Her iki başpehlivanda dört küçük pehlivan ile mücadele etti. Kıyasıya yaşanan müsabakada kazanan dostluk oldu ve küçük pehlivanlar, başpehlivan Orhan Okulu ve Recep Kara'nın ellerini öptüler.

Zor geçen müsabaka sonrası duygularını aktaran Başpehlivan Orhan Okulu, "Tarihte ilk defa 4 küçük güreşçiyle mücadele ettim. Başa baş olunca daha kolay oluyor ama 4 kişi olunca rakip, zorlanıyoruz. Küçük pehlivanlarımızda çok istekliler Ata sporumuza. İnşallah Ata sporumuz devam eder ve Kırkpınar'da altın kemeri takmak onlara da nasip olur" diye konuştu.

Orhan Okulu'nun gücünü tam kullanmadığından bahseden küçük sporcular zor bir müsabaka olduğunu ancak Orhan Okulu'yu yine de yere düşürebildiklerini söylediler.

Başpehlivan Recep Kara ise Kağıthane'deki er meydanında rakiplerinin çok kuvvetli olduğunu ifade ederek, "Bu minik güreşçiler geleceğimizin başpehlivanları. Kırkpınar'da altın kemer kazanmış ustaları ile güreş tuttular. İnşallah biz bu bayrağı gençlerimize emanet edeceğiz. İnşallah bu Ata sporumuzu, kültür mirasımızı yaşatacaklar" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA