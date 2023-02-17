Altin Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Kryeziu 3 Ocak 2002 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova,Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Kryeziu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Altin Kryeziu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Altin Kryeziu'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Altin Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altin Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Altin Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Kryeziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında SPAL U19

25 Eylül 2020 yılında Torino U19

21 Ağu 2021 yılında RE Virton

9 Şubat 2022 yılında Torino U19

10 Şubat 2022 yılında Tabor Sezana

30 Haziran 2022 yılında Torino

1 Ekim 2022 yılında NK Maribor

Altin Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Kryeziu şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Altin Kryeziu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Triglav Kranj (2011–2019), SPAL (2019-2020), FC Torino (2020-2021)

Kosova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.