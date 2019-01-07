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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

76. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Altın Küre Ödülleri, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nce Oscar'ın habercisi olarak görülüyor.

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

76. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar:

En İyi Film Drama

Bohemian Rhapsody

En İyi Erkek Oyuncu (Dram):

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Dram):

Glenn Close, The Wife

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film:

Green Book

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film:

Olivia Colman, The Favourite

En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi:

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Dizi (Komedi):

The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Komedi):

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Sinema Dalında En İyi Yönetmen:

Alfonso Cuarón, Roma

Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Yabancı Dilde En İyi Film:

Roma

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Christian Bale, Vice

Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Mini Dizi ya da TV Fimi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu:

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

En İyi Senaryo:

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: 

Mahershala Ali, Green Book

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Drama):

Sandra Oh, Killing Eve

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Regina King, If Beale Street Could Talk

En İyi Film Şarkısı:

Shallow, A Star Is Born

En İyi Film Müziği:

Justin Hurwitz, First Man

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Komedi):

Michael Douglas, The Kominsky Method

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Drama):

Richard Madden, Bodyguard

En İyi Dizi (Drama):

The Americans

En İyi Animasyon:

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Cecil B. Demille Yaşam Boyu Başarı Ödülü:

Jeff Bridges

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