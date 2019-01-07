Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!
76. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Altın Küre Ödülleri, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nce Oscar'ın habercisi olarak görülüyor.
76. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar:
En İyi Film Drama
Bohemian Rhapsody
En İyi Erkek Oyuncu (Dram):
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
En İyi Kadın Oyuncu (Dram):
Glenn Close, The Wife
Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film:
Green Book
Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film:
Olivia Colman, The Favourite
En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi:
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
En İyi Dizi (Komedi):
The Marvelous Mrs. Maisel
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Komedi):
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Sinema Dalında En İyi Yönetmen:
Alfonso Cuarón, Roma
Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Yabancı Dilde En İyi Film:
Roma
Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:
Christian Bale, Vice
Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Patricia Clarkson, Sharp Objects
Mini Dizi ya da TV Fimi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Ben Whishaw, A Very English Scandal
Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu:
Patricia Arquette, Escape at Dannemora
En İyi Senaryo:
Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Mahershala Ali, Green Book
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Drama):
Sandra Oh, Killing Eve
Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Regina King, If Beale Street Could Talk
En İyi Film Şarkısı:
Shallow, A Star Is Born
En İyi Film Müziği:
Justin Hurwitz, First Man
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Komedi):
Michael Douglas, The Kominsky Method
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Drama):
Richard Madden, Bodyguard
En İyi Dizi (Drama):
The Americans
En İyi Animasyon:
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Cecil B. Demille Yaşam Boyu Başarı Ödülü:
Jeff Bridges
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