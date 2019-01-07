76. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar:

En İyi Film Drama

Bohemian Rhapsody

En İyi Erkek Oyuncu (Dram):

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Dram):

Glenn Close, The Wife

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film:

Green Book

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film:

Olivia Colman, The Favourite

En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi:

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Dizi (Komedi):

The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Komedi):

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Sinema Dalında En İyi Yönetmen:

Alfonso Cuarón, Roma

Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Yabancı Dilde En İyi Film:

Roma

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Christian Bale, Vice

Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Mini Dizi ya da TV Fimi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu:

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

En İyi Senaryo:

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Mahershala Ali, Green Book

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Drama):

Sandra Oh, Killing Eve

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Regina King, If Beale Street Could Talk

En İyi Film Şarkısı:

Shallow, A Star Is Born

En İyi Film Müziği:

Justin Hurwitz, First Man

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Komedi):

Michael Douglas, The Kominsky Method

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Drama):

Richard Madden, Bodyguard

En İyi Dizi (Drama):

The Americans

En İyi Animasyon:

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Cecil B. Demille Yaşam Boyu Başarı Ödülü:

Jeff Bridges